Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Türkiye günlerdir bu skandalı konuşuyor! Esra Erol'un programına katılan 25 yaşındaki Dilek, nişanlısı 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile birlikte kaçtığını iddia etmişti.
Dilek, nişanlısı ve annesinin fazla samimi olduğunu, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ve kendisine şiddet uyguladıklarını söylemişti. Programa bağlanan bir izleyici ise Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu ileri sürmüştü.
Skandal herkesin tepkisini çekip infial yaratmıştı. İğrenç olayla ilgili olarak harekete geçilmiş ve damat ile kayınvalide canlı yayında gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan damat ile kayınvalide yapılan sorgulamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayınvalidesini hamile bırakan damat Cuma Doğan kendisine yöneltilen 'Pişman mısın?' sorusuna ise 'Yok' diyerek yanıt verdi.
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