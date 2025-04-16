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Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide Güldane Şahin ile damat Cuma Doğan'ın yasak ilişkisi Türkiye'de infial yaratmıştı. Tepki çeken olayın ardından ikili katıldıkları canlı yayında gözaltına alınmıştı. Skandalda yeni bir gelişme yaşandı. İkili tutuklandı. Damadın 'Pişman mısın?' sorusuna ise verdiği yanıt 'pes' dedirtti.

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye günlerdir bu skandalı konuşuyor! Esra Erol'un programına katılan 25 yaşındaki Dilek, nişanlısı 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile birlikte kaçtığını iddia etmişti.

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KAYINVALİDENİN DAMADINDAN HAMİLE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dilek, nişanlısı ve annesinin fazla samimi olduğunu, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini ve kendisine şiddet uyguladıklarını söylemişti. Programa bağlanan bir izleyici ise Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğunu ileri sürmüştü.

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CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Skandal herkesin tepkisini çekip infial yaratmıştı. İğrenç olayla ilgili olarak harekete geçilmiş ve damat ile kayınvalide canlı yayında gözaltına alınmıştı.

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KAYINVALİDE VE DAMAT TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan damat ile kayınvalide yapılan sorgulamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA 'YOK' DİYEREK YANIT VERDİ

Kayınvalidesini hamile bırakan damat Cuma Doğan kendisine yöneltilen 'Pişman mısın?' sorusuna ise 'Yok' diyerek yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol damat kayınvalide
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ahlaksızlar
yaptıkları şey ahlak ile sorgulanmalı kanun ile değil.
Helak olurlar yakında
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