Kayıp olarak aranan kız çocuklarının alkolden zehirlendiği iddiası: Biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor

Ankara'da kayıp olarak aranan 14 ve 16 yaşındaki kız çocuklarının kullandıkları alkollü içkiden dolayı zehirlendiği iddia edildi. Çocuklardan biri hayatını kaybederken, entübe edilen diğer çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İddiaya göre, ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kız çocuklarından H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENTÜBE EDİLDİ

Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

