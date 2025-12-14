HABER

Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı olayında 1 şüpheli gözaltına alındı

ABD'de Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Providence Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tim O'Hara, dün yaptığı açıklamada şüphelnin tamamen siyah kıyafetler giyen bir erkek olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde bulunan Providence şehrinde dün akşam 2 kişinin hayatını kaybettiği Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Providence Polis Teşkilatı Sözcüsü Kristy Dosreis, şüphelinin yerel saatle 03.45 sıralarında Providence şehrine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Coventry kentindeki bir otelde yakalandığını bildirdi. Yetkililer, şüphelinin üniversitede öğrenim gören bir öğrenci olmadığını açıkladı.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Providence Polis Şefi Oscar Perez ise, olaya ilişkin başka bir kişinin aranmadığını belirtti. Yetkililer, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle gözaltına alınan kişi hakkında detaylı bilgi vermedi. Providence Polis Teşkilatı, ayrıca sosyal medya üzerinden şüphelinin sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

SALDIRIDA 9 KİŞİ YARALANDI

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda yaralanan 9 kişiden 7'sinin durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bir yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil halde olduğunu belirten Smiley, bir başka yaralının ise hastaneden taburcu edildiğini aktardı. Smiley, olayın yaşandığı bölgede güvenli alanlara sığınma çağrısının ise şüphelinin gözaltına alınması ile kaldırıldığını ancak incelemelerin devam etmesi nedeniyle bazı sokaklarda güvenlik önlemlerinin sürdüğünü aktardı.

Providence Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Tim O'Hara, dün yaptığı açıklamada şüphelnin tamamen siyah kıyafetler giyen bir erkek olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

