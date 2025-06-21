HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp olarak aranan yaşlı adamdan 22'nci günde de haber yok

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’nde 22 gün önce yaylaya çıktıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’i arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen geniş çaplı aramalarda da herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp olarak aranan yaşlı adamdan 22'nci günde de haber yok

Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz, Güneyköy Mahallesi’nden yaylaya çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, 22’nci gününe girdi. Karadeniz’e ait herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamazken, ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma komando birlikleri, güvenlik güçleri, Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yürütülen arama çalışmalarında bölgenin sarp ve ormanlık yapısı, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Karadan yapılan aramalara havadan da dron ve termal kameralarla destek veriliyor. Ayrıca iz takip ve kadavra köpekleri de arama çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.

Ekipler, Karadeniz’in en son görüldüğü yayla çevresinde yoğunlaşan aramaların ardından alanı genişletme kararı aldı. Orman içi patikalar, kayalık bölgeler, çalılık alanlar ve su yataklarında yapılan detaylı aramalarda da sonuç elde edilemedi.
22 gün boyunca süren yoğun çabalara rağmen hiçbir ize ulaşılamaması üzerine, ekipler arama faaliyetlerini şimdilik durdurdu. Yetkililer, gelen yeni ihbar ve bulgular doğrultusunda çalışmaların yeniden başlatılabileceğini bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldıElazığ’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Tavuk çiftliğinde yakılan ateş tarlaya sıçradı! Yaklaşık 20 dönüm ekili alan yandıTavuk çiftliğinde yakılan ateş tarlaya sıçradı! Yaklaşık 20 dönüm ekili alan yandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Genel Başkan Fatih Erbakan net konuştu!

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Genel Başkan Fatih Erbakan net konuştu!

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Osimhen transferinin detayları ortaya çıktı! Fenerbahçe de bu işin içinde...

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.