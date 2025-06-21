Kayıp olarak aranan yaşlı adamdan 22'nci günde de haber yok

Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz, Güneyköy Mahallesi’nden yaylaya çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, 22’nci gününe girdi. Karadeniz’e ait herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamazken, ailesinin endişeli bekleyişi devam ediyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma komando birlikleri, güvenlik güçleri, Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yürütülen arama çalışmalarında bölgenin sarp ve ormanlık yapısı, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Karadan yapılan aramalara havadan da dron ve termal kameralarla destek veriliyor. Ayrıca iz takip ve kadavra köpekleri de arama çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.

Ekipler, Karadeniz’in en son görüldüğü yayla çevresinde yoğunlaşan aramaların ardından alanı genişletme kararı aldı. Orman içi patikalar, kayalık bölgeler, çalılık alanlar ve su yataklarında yapılan detaylı aramalarda da sonuç elde edilemedi.

22 gün boyunca süren yoğun çabalara rağmen hiçbir ize ulaşılamaması üzerine, ekipler arama faaliyetlerini şimdilik durdurdu. Yetkililer, gelen yeni ihbar ve bulgular doğrultusunda çalışmaların yeniden başlatılabileceğini bildirdi.