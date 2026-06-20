Kayıp Parkinson hastası evinden 500 metre uzaklıkta bulundu

Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde yaşayan Parkinson hastası Ahmet Güzelkokar (70), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden ayrılmasının ardından kayboldu. Ailesi, tüm aramalara rağmen yaşlı adamı bulamayınca durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye 1 araç ve 3 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Güzelkokar, saat 11.40 sıralarında evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bahçede düşmüş halde sağ olarak bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır