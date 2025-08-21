HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan şahıs, Altınkaya Barajı’nda ölü bulundu.

Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avdan Mahallesi’nden kendi aracıyla ayrılan 63 yaşındaki Şükrü Dursun’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramalar sonucunda Şükrü Dursun’a ait aracı Altınkaya Barajı çevresinde terk edilmiş halde buldu.

CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

Bölgede sürdürülen çalışmalarda şahsın cansız bedeni kısa süre sonra baraj gölünde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik kablosuna takılan güvercini böyle kurtardılarElektrik kablosuna takılan güvercini böyle kurtardılar
Çerçioğlu'ndan Özgür Özel açıklamasıÇerçioğlu'ndan Özgür Özel açıklaması
Anahtar Kelimeler:
vefat Samsun baraj gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.