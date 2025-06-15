Hoş kokusu ve lezzeti dışında insan sağlığına olan faydaları ile de bilinen ve sevilen kayısı, hem taze hem de kuru formu ile tüketilebilmektedir. Tek başına meyve olarak tüketilebildiği gibi çeşitli tatlıların, dondurmaların, salataların ve içeceklerin de içinde yer alabilen kayısının çekirdeğinin de bilinen birçok faydası bulunmaktadır.

Kayısı çekirdeği yağının faydaları nelerdir? Kayısı çekirdeği yağı neye iyi gelir?

Kayısı; kadifemsi kabuk dokusu, altın rengi ve yumuşak, sulu iç kısmıyla yaz boyunca en çok tüketilen meyvelerden biridir. Kiraz, erik, şeftali gibi diğer çekirdekli meyveler olan pronus ailesine ait bir meyve olan kayısının çekirdekleri bademe de yakındır. Kayısının binlerce yıl önce ilk kez Çin’den geldiği bilinmektedir. Genel olarak yaz aylarında olgunlaşmış olur ve tadı tam kıvamına bu dönemde gelir.

Kayısının çekirdekleri, meyvenin merkezinde yer alan sert çekirdeğin içindedir. Tohumları acı bir tada sahiptir. Kabukları kırılarak atıştırmalık çerez olarak tüketilir. Ayrıca çekirdekleri preslenerek özel bir sistemle sıkıştırılıp yağı çıkartılır. Bu kayısı çekirdeği yağı çeşitli cilt bakımı süreçlerinde ve mutfakta kullanılabilir.

Her ne kadar faydaları ile bilinse de hamilelikte kayısı çekirdek yağının faydalarından yararlanmak isteyenler mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. Yağın nasıl ve ne amaçla kullanılacağının belirlemek için doktorun yönlendirmelerine göre hareket etmek gerekir.

Diğer birçok besin, yiyecek ve içecek gibi kayısı çekirdeği de çok fazla tüketilmemelidir. Aksi takdirde ciddi zararları bulunabilir. Kayısı çekirdeği yağının faydaları ve zararları çekirdeklerinin siyanür salgılayan amigdalin isimli bir bileşen içermesi ile ilgilidir. Çekirdek içindeki badem hem lezzetli hem de yararlı olsa da fazla tüketimi zehirli olabilir.

Saça, cilde, genel sağlığa fayda olan kayısı çekirdeğinin özelliklerinden ve çeşitli faydalarından bazıları şu şekildedir:

Kayısı çekirdeği yağının saça faydalarının başında saçları beslemesi ve nemlendirmesi gelir. Düzenli uygulanırsa saçlar daha yumuşak ve canlı olur. Saçların daha hızlı büyümesine de yardımcı olan kayısı çekirdeği yağı saçların kırılma oranlarını da düşürür.

Kayısı çekirdeğinden elde edilen yağ aynı zamanda mutfakta da kullanılır. Eğer alerjik bir durum söz konusu değilse bazı kişiler yağı salata soslarında ya da pişirme yağı olarak da kullanabilmektedir. Hamur işlerinde de kullanılabilen kayısı çekirdeği yağını marina sosu olarak da kullananlar bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücudu hastalıklardan korur.

Kalp sağlığını koruyucu ve destekleyicidir.

A, C, E vitaminleri açısından zengindir.

Fosfor, magnezyum, potasyum gibi insan vücudunun gereksinim duyduğu değerli mineraller barındırır.

Cildi besler ve cilde parlaklık verir.

Kayısı çekirdeği yağı yüze sürülür mü?

Kayısı çekirdeği yağının cilde faydaları da çeşitlilik gösterir. Genel cilt bakımında olduğu gibi yüz için de kullanılabilen kayısı çekirdeği yağının cilt tonunu dengeleyici özeliği bulunur. Bunun dışında kayısı yağı çekirdeği cildi aydınlatır ve ciltte oluşmuş olan lekelerin temizlenmesine yardımcı olur.

Cilt bakımında kullanılan kayısı çekirdeği yağı yüze de sürülmektedir. Çok hassas, yavaş ve sadece birkaç damla olacak şekilde kullanılması gereken kayısı çekirdeği yağı yüze ince bir tabaka olarak ve parmak uçları ya da temiz bir pamukla direkt olarak uygulandığı zaman cildi besler ve korur. Olası yan etkilere maruz kalmamak için mutlaka doktora danışılarak kullanılması gerekir.

Kayısı çekirdeği yağı göz çevresine sürülür mü?

Yüzdeki en hassas kısım gözler ve göz çevresidir. Bu bölgeye herhangi bir işlem uygulanacak krem ya da yağ sürülecekse çok hassas davranılması gerekir. Kayısı çekirdeği yağı göz altı morlukları ve göz altında oluşan halkaları iyileştirme özelliği ile bu bölge için de kullanılabilen bir bakım yağıdır. Uygulanırken hassas ve dikkatli hareket etmek gerekir.

Genel sağlığa faydalı olan kayısı çekirdeği yağı, gözlerin alt kısmı ve göz çevresi için de kullanılabilir ve bu bölgeye de sürülebilir. Bölgedeki morluk ya da şişliklerin azalmasını sağlayan kayısı çekirdeği yağı bu bölgeye kullanılacaksa doktora danışmadan bilinçsizce sürülmemesi gerekir.