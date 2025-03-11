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Kaymakam Demirtaş'tan öğrencilerle iftar

11.03.2025 09:46
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Kars Akyaka’da, Ramazan ayının manevi atmosferi öğrencilerle birlikte yaşandı.

Kaymakam Demirtaş'tan öğrencilerle iftar

Kars’ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Yurdu’nda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Sıcak ortamda gerçekleşen iftar yemeğinde Kaymakam Demirtaş, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatı ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Demirtaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşamak adına bu tür buluşmaların büyük değer taşıdığını belirtti.
Öğrenciler ise Kaymakam Demirtaş ile aynı sofrada iftar yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, buluşmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars
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