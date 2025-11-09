HABER

Kaymakam Öztürk, köydeki su hattını yerinde inceledi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, köydeki su hattını yerinde inceledi.Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yapımı süren Muratdere köyü içme suyu hattında incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Köydes projeleri kapsamında yapımı süren Muratdere köyü içme suyu hattında incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk, proje alanında yetkililerden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Kaymakam Öztürk, köydeki su hattını yerinde inceledi 1

İçme suyu hattının tamamlanmasının köy sakinlerinin günlük yaşamına önemli katkı sağlayacağını belirten Öztürk, "Köylerimizde hayata geçirilen her yatırım, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor. Muratdere köyümüzün içme suyu hattının tamamlanmasıyla birlikte hem altyapı sorunları giderilecek hem de uzun vadede sağlıklı içme suyuna erişim sağlanacak" dedi.

Kaynak: İHA

