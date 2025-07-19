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Kaynak sırasında damper kapağı kapandı: Kafası ezilen şoför hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damperli tırın kasasında yapılan kaynak işlemini izleyen şoför, kapağın aniden kapanmasıyla feci şekilde yaralandı. Kafası kapı ile kasanın arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaynak sırasında damper kapağı kapandı: Kafası ezilen şoför hayatını kaybetti!

Acı olay, Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bulunan Hasköy Sanayi Sitesi içindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ETM 433 plakalı damperli tırın kasasında kaynak yapıldığı esnada şoför aracın yanına geldi.

Kaynak sırasında damper kapağı kapandı: Kafası ezilen şoför hayatını kaybetti! 1

Kamyonun kasasını inceleyen şoför, kaynak yapan ustayı izlediği sırada kapak aniden kapandı. Kasa ile kapak arasında kalan şoförün kafası ezildi. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kaynak sırasında damper kapağı kapandı: Kafası ezilen şoför hayatını kaybetti! 2

Çalışanlar, sağlık ekipleri gelene kadar kartonla şoföre gelen güneş ışığını keserek başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şoför hayatını kaybetti.

Kaynak sırasında damper kapağı kapandı: Kafası ezilen şoför hayatını kaybetti! 3

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Gebze
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