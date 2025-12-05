Kayseri 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 0°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında. Nem oranı %71 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava koşulları değişecek. Artan bulutlarla gündüz sıcaklıkları 10°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 4°C civarında ölçülecek. Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece ise 2°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirecekler uygun planlar yapmalıdır. Olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenmelidirler.