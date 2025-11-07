HABER

Kayseri 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 6°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %55 düzeyinde, rüzgar güneydoğu yönünden 13 km hızla esecektir. Cumartesi günü de benzer hava koşulları beklenirken, Pazar gününde hava serinlecek ve sıcaklık 19°C'ye düşebilecektir. Hava durumuna göre kıyafet seçimini yapmak önemlidir.

Hazar Gönüllü

Kayseri'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 6°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Nem oranının %55 civarında olması öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek.

Cumartesi günü de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Ancak sıcaklıkların biraz daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü hava serinleyecek. Sıcaklık 19°C'ye kadar düşebilir. Pazartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacak. Gün içinde hava durumuna göre kıyafet seçimi yapmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanları etkileyebilir. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi, hava kirliliğini artırabilir. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olanların açık hava aktivitelerini sınırlaması akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planınızı yapmalısınız. Bu, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

hava durumu Kayseri
