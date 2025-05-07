Kayseri 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Yağış beklenmiyor.

8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. 9 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 26°C'ye kadar çıkacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve hava koşulları ılıman kalacak.

Kayseri'de Mayıs ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklık 19°C ile 24°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 4°C ile 9°C arasında seyrediyor. Mayıs ayında yağış ihtimali ayın başında %24, ay sonuna doğru %19'a düşüyor. Bu durum, Mayıs ayının Kayseri'de genellikle ılıman ve kuru geçtiğini gösteriyor.

Hava koşulları genellikle ılıman ve kuru olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.