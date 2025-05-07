HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli olacak.

Kayseri 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Yağış beklenmiyor.

8 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. 9 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 26°C'ye kadar çıkacak. 10 Mayıs Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve hava koşulları ılıman kalacak.

Kayseri'de Mayıs ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklık 19°C ile 24°C arasında değişiyor. Düşük sıcaklıklar ise 4°C ile 9°C arasında seyrediyor. Mayıs ayında yağış ihtimali ayın başında %24, ay sonuna doğru %19'a düşüyor. Bu durum, Mayıs ayının Kayseri'de genellikle ılıman ve kuru geçtiğini gösteriyor.

Hava koşulları genellikle ılıman ve kuru olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurt sürüsü ilçe merkezine indiKurt sürüsü ilçe merkezine indi
Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandıBitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Ankara-Niğde otoyolunda katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon!

Taşıt kredisinde en düşük seviye görüldü! 250 bin TL'nin..

Taşıt kredisinde en düşük seviye görüldü! 250 bin TL'nin..

Kanseri yenmişti! Üzen haber geldi

Kanseri yenmişti! Üzen haber geldi

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

Sivas'ta kahreden olay! Anneyi şoke eden an: İki kardeş elleri bağlı boğazları kesilmiş halde bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.