Kayseri 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yerel raporlara göre değişken olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 25°C'ye kadar yükselebilir. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde, 11 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 13 Mayıs Salı günü de sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 15 Mayıs Perşembe günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların esnek davranmaları önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet ve ekipman bulundurmak önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan uzak durmak ve güvenli bölgelerde kalmak da gereklidir.

Kayseri'nin Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 19°C, geceleri ise 7°C civarındadır. Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Ayrıca, Mayıs ayında yağış miktarının arttığı gözlemlenmektedir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı öngörülmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olmanız önemlidir.