HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Kayseri 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 10°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batıdan, saatte 8 km hızla esecek. Nem oranının %53 civarında olması tahmin ediliyor.

12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 25°C olacak. 14 Eylül Pazar günü ise tekrar 26°C olması beklenmektedir. Bu günlerde hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya piknik planları oluşturmak için ideal bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Gün boyunca bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamaya dikkat edin. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçının. Bu şekilde, önümüzdeki günlerin tadını çıkarırken sağlığınızı da korumuş olursunuz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AYM'den Mehmet Murat Çalık kararıAYM'den Mehmet Murat Çalık kararı
Togg, yapay zekâ platformunu tanıttı!Togg, yapay zekâ platformunu tanıttı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 37 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.