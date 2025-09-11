Kayseri 11 Eylül Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de, 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 10°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batıdan, saatte 8 km hızla esecek. Nem oranının %53 civarında olması tahmin ediliyor.

12 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 25°C olacak. 14 Eylül Pazar günü ise tekrar 26°C olması beklenmektedir. Bu günlerde hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya piknik planları oluşturmak için ideal bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Gün boyunca bol su tüketerek vücudunuzun su dengesini sağlamaya dikkat edin. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçının. Bu şekilde, önümüzdeki günlerin tadını çıkarırken sağlığınızı da korumuş olursunuz.