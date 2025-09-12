HABER

Kayseri 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Kayseri'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyede kalacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C olması öngörülüyor. 14 Eylül Pazar günü sıcaklık 26°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 28°C civarında olacak. Bu günlerde de bol güneş ışığı ve düşük nem oranlarıyla güneşli bir hava hakim olacak.

Sıcak ve güneşli havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla geldiğinden, cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önerilir. Bol su tüketmek, vücudu susuz bırakmamak için gereklidir. Ayrıca serinlemek için hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları ve sıvı alımlarına özen göstermeleri önem taşır.

Sıcak hava koşullarında tedbirli olmak, sağlığı korumak ve keyifli bir gün geçirmek için gereklidir.

