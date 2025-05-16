Kayseri 16 Mayıs Cuma hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

16 Mayıs 2025 Cuma günü Kayseri'de hava durumu, gündüz saatlerinde 23°C, gece saatlerinde ise 7°C civarında olacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 2 km hızla esecek. Nem oranı ise %47 civarında olacak. Bu koşullarda, gündüz saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C'ye kadar çıkacak. 18 Mayıs Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında seyredecek. 19 Mayıs Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü ise hava bol güneş ışığıyla güneşli olacak ve gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Güneşe çıkarken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gerekir. Hava sıcaklıklarının artması, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektirir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

16 Mayıs Cuma günü Kayseri'de hava koşulları ılıman olacak. Hafta boyunca hava sıcaklıkları artacak. Daha sıcak günler yaşanacak. Güneşe çıkarken gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.