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Kayseri 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Kayseri'de hava durumu, sıcak hava ile birlikte 29°C'ye kadar yükselecek.

Kayseri 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 12°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

18 Mayıs Pazar günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı da 7°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar toz ve pislikleri etkileyebilir. Bu nedenle uygun önlemler alınması önemlidir. Serin günlerde sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Bu, vücut ısısının korunmasına yardımcı olur. Ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmemek için hazırlıklı olunmalıdır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekmektedir. Gerekli durumlarda şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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