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Kayseri 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu genellikle açık ve güneşli.

Kayseri 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz hava sıcaklığı 25°C civarında. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Nem oranı %59. Rüzgar hızı 17.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı artacak. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 27°C olacak. 20 Haziran Cuma günü ise 29°C'ye yükselebilir. Ancak, 19 Haziran'dan itibaren yağış ihtimali artıyor. 19 Haziran'da orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 20 Haziran'da da benzer yağışlar olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı. Özellikle 19 ve 20 Haziran'da yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken, hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı ve aktivitelerinizi düzenlemeniz açısından en sağlıklı yaklaşımdır.

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hava durumu Kayseri
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