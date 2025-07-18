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Kayseri 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarlarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 17°C'ye düşecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle açık hava etkinlikleri için sabah saatleri tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 15°C olacak. 20 Temmuz Pazar günü gündüz 31°C, gece 15°C civarında seyredecek. 21 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece 16°C olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geleceği için, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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