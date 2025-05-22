Kayseri 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecektir. Nem oranı %54 civarındadır.

23 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 12°C civarında tahmin edilmektedir. 24 Mayıs Cumartesi günü de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu gün gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacaktır. 25 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 13°C olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecektir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artmaktadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmanız gerekirse geniş kenarlı bir şapka takmak, koruyucu giysiler giymek ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde serin ortamlarda kalmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir.

Özellikle 23 Mayıs Cuma günü kısmi güneşli bir hava beklenmektedir. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Diğer günlerde ise yağış beklenmemektedir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gibi önlemler almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.