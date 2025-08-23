HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Kayseri 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, Kayseri'nin Ağustos ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın sonlarına doğru görülen tipik bir hava koşulunu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 35°C'ye çıkacağı, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 31°C civarına düşeceği öngörülüyor. Bu durum, yaz mevsiminin son günlerinde Kayseri'de sıcak ve güneşli hava koşullarının hakim olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Kayseri'nin Ağustos ayındaki ortalama nem oranı %37 civarındadır. Bu durum, hava koşullarının kuru olduğunu ve terlemenin hızla buharlaştığını gösterir. Vücudun su kaybını dengelemek için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması yine önerilmektedir.

Rüzgar hızlarının sabah saatlerinde 7 km/s, gündüz saatlerinde 14 km/s, akşam saatlerinde 11 km/s ve gece saatlerinde 6 km/s civarında olması bekleniyor. Bu, hava koşullarının sakin olduğunu ve rüzgarın serinletici bir etkisi olmayacağını gösterir. Serinlemek için rüzgarın etkisinden faydalanmak yerine, diğer serinletici yöntemlere başvurmak daha etkili olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kameradaYer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada
Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı... Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Merkez Bankası'ndan KKM duyurusu: Sona erdi

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

Hollanda'da İsrail krizi! Bakanlar peş peşe istifa kararı aldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.