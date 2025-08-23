Kayseri 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, Kayseri'nin Ağustos ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın sonlarına doğru görülen tipik bir hava koşulunu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 35°C'ye çıkacağı, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 31°C civarına düşeceği öngörülüyor. Bu durum, yaz mevsiminin son günlerinde Kayseri'de sıcak ve güneşli hava koşullarının hakim olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Kayseri'nin Ağustos ayındaki ortalama nem oranı %37 civarındadır. Bu durum, hava koşullarının kuru olduğunu ve terlemenin hızla buharlaştığını gösterir. Vücudun su kaybını dengelemek için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması yine önerilmektedir.

Rüzgar hızlarının sabah saatlerinde 7 km/s, gündüz saatlerinde 14 km/s, akşam saatlerinde 11 km/s ve gece saatlerinde 6 km/s civarında olması bekleniyor. Bu, hava koşullarının sakin olduğunu ve rüzgarın serinletici bir etkisi olmayacağını gösterir. Serinlemek için rüzgarın etkisinden faydalanmak yerine, diğer serinletici yöntemlere başvurmak daha etkili olacaktır.