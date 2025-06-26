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Kayseri 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Kayseri 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30°C civarlarında. Gece ise sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Kayseri'nin tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 27 Haziran Cuma günü sıcaklık 28°C. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 30°C civarlarında olacak. 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 25°C, 30 Haziran Pazartesi günü ise 28°C bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Özellikle öğle saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek de yararlı olacaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir yaz dönemi geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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