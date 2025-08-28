Kayseri 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Bol güneş ışığı ile sıcaklık 30°C olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında kalacak. Gece ise 14°C'ye düşecek. Cuma günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Cumartesi günü bu sıcaklık 33°C olacak. Pazar günü hava çok bulutlu geçecek ve sıcaklık 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde tedbir almak gerekir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Rüzgar hızı düşük olacaktır. Bu nedenle serinleme etkisi sınırlı kalır. Serinlemek için klimalı veya gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurması önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli aralıklarla su tüketmek önemlidir. Bu şekilde olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.