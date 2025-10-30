HABER

Kayseri 30 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 30 Ekim 2025 tarihinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 0°C seviyesine düşecek. Nem oranı %78, rüzgar hızı ise 2.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Ardından 31 Ekim'de puslu ve güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 3°C olacak. Dışarı çıkarken serin sabah ve akşam saatleri için ceket almanız önerilir. İşte detaylar...

Kayseri'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 0°C olacak. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgar hızı 2.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 905 mb şeklinde hesaplandı. Gün doğumu saati 07:03'tir. Gün batımı ise 17:40 civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanmayacak. 31 Ekim Cuma günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 3°C civarında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü puslu ve güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 2°C olarak tahmin ediliyor. 2 Kasım Pazar günü benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 18°C, gece sıcaklığı 2°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ılıman hava nedeniyle rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ayrıca sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Alerjik bünyelerin dışarı çıkarken dikkatli olmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
