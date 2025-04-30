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Kayseri 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 30 Nisan Çarşamba hava durumu tahminleri açıklandı. Bugün Kayseri'de hava durumu yer yer güneşli geçecek.

Kayseri 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kayseri'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer güneşli geçecek. Ardından hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde hafif yağmur bekleniyor.

1 Mayıs Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü de benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 5°C civarında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edin. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı koruyarak, bu dönemi daha rahat ve sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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