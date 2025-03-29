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Kayseri'de bayram hareketliliği! Tarihi çarşıda yoğunluk yaşandı

kadir.gunduz kadir.gunduz
29.03.2025 15:00
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Kayseri'de vatandaşları Ramazan Bayramı için alışveriş telaşı sararken tarihi çarşıda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de bayram hareketliliği! Tarihi çarşıda yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarda alışveriş telaşı başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'nda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bir yandan bayramlıklarını diğer yandan da hediyeliklerini alan vatandaşlar çarşıda kalabalık oluşturdu. Esnaf Yasin Güzel ise, çarşıda son bir haftadır hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Çarşı kalabalık. bugün en kalabalık günlerini yaşar. Kayseri halkı arife günü alışveriş yapmayı seviyor, o yüzden 1 güne hepsini sığdırmaya çalışıyor. Son bir haftadır işlerimizde hareketlilik var. Tatil süresinin de 9 güne uzatılmasıyla beraber hareketlilik daha da arttı diyebiliriz" dedi. Esnaf Arda Polatoğu bayram yaklaştıkça satışların daha da güzel olduğunu söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kayseri
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