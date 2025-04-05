HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından toplam 20 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. (34) saklandığı adreste yakalandı. H.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı...ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı...
İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali! İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kayseri firari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.