Kayseri'de cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından toplam 20 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. (34) saklandığı adreste yakalandı. H.K.; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır