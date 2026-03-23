HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de eşini öldürüp kaçan şahıs Yozgat'ta yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 Mart tarihinde eşini öldürdükten sonra kaçan zanlı Yozgat'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. H.A.S. çıkan kavgada yanında bulunan silah ile eşine ateş etti. G.S. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL ZANLISI YOZGAT'TA YAKALANDI

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede G.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan H.A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı H.A.S., Yozgat'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.