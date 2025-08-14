HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; Z.Y., S.B. ve M.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 18 bin 780 adet makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 65 adet elektronik sigara ve tütün mamullerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kayseri de kaçak sigara operasyonu 1

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)

14 Ağustos 2025
14 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağzına balık oltası takıldı: Tedavi altına alındıAğzına balık oltası takıldı: Tedavi altına alındı
Dünyanın gözü Alaska'daki tarihi zirvede! Trump'tan açıklama: "Putin ile yapacağım görüşmede sonuç çıkmazsa Rusya'ya yaptırım uygulayacağım"Dünyanın gözü Alaska'daki tarihi zirvede! Trump'tan açıklama: "Putin ile yapacağım görüşmede sonuç çıkmazsa Rusya'ya yaptırım uygulayacağım"
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaçak sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.