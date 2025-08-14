Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçak sigara ve tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde; Z.Y., S.B. ve M.K. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 18 bin 780 adet makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 65 adet elektronik sigara ve tütün mamullerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Şahıslar hakkında işlem başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)

