Kayseri'de korku dolu anlar! 14. katın penceresine çıkıp dışarı sarktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Mevlana 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan M.B., 15 katlı apartmanın 14. katında bulunan ikametinin penceresinden dışarı sarktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ

Pencereden dışarı sarkan M.B., ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır