HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de korku dolu anlar! 14. katın penceresine çıkıp dışarı sarktı

Kayseri'de korku dolu anlar! 14. katın penceresine çıkıp dışarı sarktı

04.03.2025 21:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişi intihar etmek istedi. Apartmanın 14. katında bulunan ikametinin penceresine çıkan şahıs, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

Kayseri'de korku dolu anlar! 14. katın penceresine çıkıp dışarı sarktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Mevlana 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sıkıntıları olan M.B., 15 katlı apartmanın 14. katında bulunan ikametinin penceresinden dışarı sarktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW405296_05

İNTİHAR ETMEKTEN VAZGEÇTİ

Pencereden dışarı sarkan M.B., ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AW405296_06

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunçSaklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç
Kahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldıKahreden olay! Karı-koca hayatını kaybetti, geriye 5 günlük bebekleri kaldı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

"Artık maske yok" diyerek duyurdu! Trump'tan ABD'yi karıştıran karar

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

Hasan Arat ile ilgili olay yaratan iddialar!

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

İsrail dünyaya duyurdu! 'Öldürdük'

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.