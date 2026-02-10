HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada

Kayseri'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Forkliftle kepenklerini kırarak içeri girdiği kuyumcu dükkanını soyup, olay yerinden eşekle uzaklaşan şüpheli, polis tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. M.Ç. (26), çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 1

KUYUMCUYU SOYMAYA FORKLİFTLE GİTTİ

Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 2

Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 3

ÇALDIĞI 150 GRAM ALTINI TOPRAĞA GÖMMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, saha çalışması ve kamera incelemesi sonucu şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 4

Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprağa gömülü halde bulunan 150 gram altın ise sahibine teslim edildi.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 4

OLAY YERİNDEN EŞEKLE UZAKLAŞTI: O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.Ç.’nin forkliftle kuyumcunun kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kayseri de kuyumcu soygunu! Forkliftle çaldı, eşekle kaçtı: O anlar kamerada 6

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"
Kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralıKamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kayseri soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.