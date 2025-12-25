HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet çarpışırken, kazada motosikletteki yolcu yaralandı.

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı ve Kartal Bulvarı’nın kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, M.U. yönetimindeki otomobille S.E. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan L.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından L.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı 1

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı 2

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı 3

Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de minibüs yangınıMersin’de minibüs yangını
Diyarbakır'da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktıDiyarbakır'da kahreden olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini alıp cama çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.