Kayseri’de otomobille motosiklete çarpıştı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı ve Kartal Bulvarı’nın kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, M.U. yönetimindeki otomobille S.E. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan L.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından L.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır