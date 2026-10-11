Kayseri’de park halindeki otomobile ve ağaca çarpan araç alev aldı: 1’i ağır, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, B.K.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından ağaca çarparak yola savruldu. Kaza sonrası otomobil alev alırken, B.K.B. ve yaralı yolcu E.İ., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu tamamen trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri B.K.B. ve E.İ.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan B.K.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin yanma anı vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır