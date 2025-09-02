Kayseri'de takside dehşet! Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!

Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

(DHA)