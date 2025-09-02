HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'de takside dehşet! Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!

Kayseri'de H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri'de takside dehşet! Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!

Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Kayseri de takside dehşet! Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti! 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kayseri de takside dehşet! Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti! 2

Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirttiAdana'da korku dolu anlar: Gündüz vakti kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti
Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklamaGünler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

İSTOÇ'ta korkutan yangın! 17 iş yeri zarar gördü

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.