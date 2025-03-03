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Kayseri'de tartışma kavga dönünce olanlar oldu! Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 14:03
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki yabancı uyruklu şahsın kavgasında bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de tartışma kavga dönünce olanlar oldu! Bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.F.E.A. ile H.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.E.; bıçakla M.F.E.A.'yı yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.E.A.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; cinayet şüphelisi H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Melikgazi kavga bıçak
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