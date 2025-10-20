HABER

Kayseri’de üzerine tomruk düşen işçi öldü! Soruşturma başlatıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çalıştığı atölyede üzerine tomruk düşen Cemal Vaizoğlu (58), hayatını kaybetti. Vaizoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kayseri-Bünyan yolu üzerinde bir kereste atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Cemal Vaizoğlu, iş yerinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle üzerine tomruk düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vaizoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vaizoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kayseri
