Kayseri Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Gün boyunca sıcaklıklar -10 ile -19 derece arasında değişecek. Bu soğuk hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Kayseri'deki hava durumu, kar yağışlı ve soğuk.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -7 ile -11 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 4 Ocak Pazar gününde sıcaklıklar 0 ile -9 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. 5 Ocak Pazartesi ise sıcaklıklar 1 ile -8 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli olacak.

Kayseri'deki soğuk hava koşullarında, dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş yapmak gerekmektedir. Kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Kapalı alanlarda ısınma önlemleri alınarak soğuk havanın etkilerinden korunabilirsiniz.

Kayseri'deki hava durumu, planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir faktördür. Soğuk hava koşullarına uygun hazırlık yaparak kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca, çevrenizdekileri de düşünmek önemlidir.