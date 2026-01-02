HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'deki hava durumu, 2 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve karlı bir seyir izliyor. Sıcaklıklar -10 ile -19 derece arasında değişirken, buzlanma riski dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha ılımanlaşacak hava, özellikle 3 Ocak Cumartesi günü güneşli geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek, kat kat giyinmek ve dikkatli sürüş yapmak, soğuk havanın olumsuz etkilerinden koruyacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Gün boyunca sıcaklıklar -10 ile -19 derece arasında değişecek. Bu soğuk hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Kayseri'deki hava durumu, kar yağışlı ve soğuk.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -7 ile -11 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 4 Ocak Pazar gününde sıcaklıklar 0 ile -9 derece arasında değişecek. Hava çok bulutlu olacak. 5 Ocak Pazartesi ise sıcaklıklar 1 ile -8 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli olacak.

Kayseri'deki soğuk hava koşullarında, dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş yapmak gerekmektedir. Kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Kapalı alanlarda ısınma önlemleri alınarak soğuk havanın etkilerinden korunabilirsiniz.

Kayseri'deki hava durumu, planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir faktördür. Soğuk hava koşullarına uygun hazırlık yaparak kendinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca, çevrenizdekileri de düşünmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.