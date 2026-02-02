Kayseri Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 5 derece civarında olacak. Nem oranı %64. Rüzgar hızı saatte 8.7 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:42, gün batımı ise 18:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hava sıcaklıkları 2 ile 5 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişecek. Perşembe günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında olacak. Cuma günü çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek.

Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da götürebilirsiniz. Serin havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek önerilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha da serin olabilir. Bu saatlerde kalın giysiler tercih etmek sağlığınız açısından önemlidir.