Kayseri Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Hava, bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %87 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 11 km/saat civarında olacak. Kayseri'deki hava durumu serin ve değişken koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişiklik gösterecek. 7 Nisan Salı günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 15 derece civarına çıkacak. 8 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcaklıkların düşüp yükselmesiyle değişkenlik gösterecek.

Kayseri'de hava durumu değişken olacağı için hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 8 Nisan Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgarın etkisini düşünmelisiniz. 6 Nisan Pazartesi günü rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak.