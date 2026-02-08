Kayseri Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 derece civarında olacak. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 15 ile 28 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %68 ile %84 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. 10 Şubat Salı günü sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında olacak. Hafif yağışların devam etmesi öngörülüyor. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışların sürmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu genellikle soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Rüzgarlar etkili olacak bu günlerde, rüzgar geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Ayrıca başınızı korumak için bir şapka kullanabilirsiniz. Bu önlemler, yağışlardan korunmanıza ve soğuk havadan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.