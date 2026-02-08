Van’da sağlık ve sevk belgeleri bulunmayan 200 tavuk ele geçirildi

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba ilçesi Arısu Mahallesi mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta yapılan kontrolde, sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan tüketime hazır halde 200 adet tavuk gıda ürünü tespit edilmiştir. Y.H. (47) isimli şahıs hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır