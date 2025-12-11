HABER

Kayseri Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve batıdan esecek hafif rüzgar dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar arasında. Yağış sebebiyle kayganlaşacak yollar için su geçirmez ayakkabılar ve kalın giysiler öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları ılımanlaşacak; bu durum açık hava etkinlikleri için uygun zemin hazırlayacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Hissedilen sıcaklık ise 2 ile 4 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar batıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı ise 17:16 olarak bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar giymeniz de önemli. Yağış nedeniyle yolların kaygan olabileceğini unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 12 Aralık Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 0 ile 4 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü yer yer bulutlu ve sonra güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında olacak.

Hafta sonu hava koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam oluşacak. Hava sıcaklıklarının düşük olduğunu unutmamak önemlidir. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak faydalıdır.

Kayseri'de 11 Aralık Perşembe günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları biraz daha ılımanlaşacak. Ancak yine de soğuk havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

