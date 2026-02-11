Kayseri Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece civarına düşecek. Bu durum, don ve buzlanma riskini artırıyor. Rüzgar güneydoğudan esiyor. Hızı saatte 9 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kayseri'de değişkenlik gösterecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 2 ile 10 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. Erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ve şemsiye bulundurmak faydalı. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sürücüler yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalı. Hız limitlerine uymalı ve takip mesafesini artırmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle don ve buzlanma riski yüksek. Sabah ve akşam saatlerinde yürürken dikkatli olunmalıdır.