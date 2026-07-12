HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 12 Temmuz 2026 tarihinde oldukça güzel. Güneşli ve açık bir hava, sıcaklık 30 derece civarında. Hafif rüzgar ile nem oranı %46 düzeyinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de hava açık ve güneşli olacak. 13 Temmuz'da sıcaklık 29 derece, 15 Temmuz'da ise 31 dereceye çıkacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlamak oldukça keyifli olabilir. Unutmayın, güneş korunmaya değer.

Kayseri Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık, güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında. Rüzgarın hızı 5 km/saat. Nem oranı ise %46 civarında. Kayseri'deki hava durumu sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava açık, güneşli. Sıcaklık 29 derece civarında. 14 Temmuz Salı günü de hava açık, güneşli. Sıcaklık yine 29 derece civarında. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık, güneşli. Sıcaklık 31 derece civarında. Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava durumu sıcak ve güneşli.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takın. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda daha az vakit geçirin. Kayseri'deki hava durumunu bu şekilde en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldıABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattıİran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.