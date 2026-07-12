Kayseri Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık, güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında. Rüzgarın hızı 5 km/saat. Nem oranı ise %46 civarında. Kayseri'deki hava durumu sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava açık, güneşli. Sıcaklık 29 derece civarında. 14 Temmuz Salı günü de hava açık, güneşli. Sıcaklık yine 29 derece civarında. 15 Temmuz Çarşamba günü hava açık, güneşli. Sıcaklık 31 derece civarında. Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava durumu sıcak ve güneşli.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takın. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda daha az vakit geçirin. Kayseri'deki hava durumunu bu şekilde en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.