Kayseri Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığı 0 dereceye düşecek. Bu durum, Kayseri'de bugünkü hava koşullarının ılıman ve serin olduğunu gösteriyor.

Hava durumunda önümüzdeki günlerde değişiklikler olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 2 ile 6 derece arasında tahmin ediliyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Aralık Salı günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç olacak. Havanın açmasıyla sıcaklık 4 ile 5 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde Kayseri'de sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. 16 Aralık'taki hafif kar yağışı nedeniyle seyahat edenler dikkatli olmalı. Araçların kış koşullarına uygun olduğuna emin olunması önemlidir.

Kayseri'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu günlerden sonraki hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.