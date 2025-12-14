HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Aralık 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 5 derece dolaylarında, gece ise 0 dereceye düşecek. 15 Aralık'ta hava 2 ile 6 derece arasında bulutlu bir şekilde seyredecek. Ardından, 16 Aralık'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Bu dönemde hava soğuk olacak, sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Güncel hava tahminlerini takip etmek seyahat planları için faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Kayseri'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Gece ise hava sıcaklığı 0 dereceye düşecek. Bu durum, Kayseri'de bugünkü hava koşullarının ılıman ve serin olduğunu gösteriyor.

Hava durumunda önümüzdeki günlerde değişiklikler olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 2 ile 6 derece arasında tahmin ediliyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Aralık Salı günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü bulutlu bir başlangıç olacak. Havanın açmasıyla sıcaklık 4 ile 5 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde Kayseri'de sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. 16 Aralık'taki hafif kar yağışı nedeniyle seyahat edenler dikkatli olmalı. Araçların kış koşullarına uygun olduğuna emin olunması önemlidir.

Kayseri'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Bu günlerden sonraki hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi
Türkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadıTürkiye, Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.