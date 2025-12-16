HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 16 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 16 Aralık 2025 Salı günü soğuk bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecekken, gece -2 ile -5 dereceye düşmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur ve yüksek nem oranı, soğuk havayı daha da etkili hale getirecek. Önümüzdeki günler ılımanlaşma gösterecek fakat soğuk ve kaygan zemin için kat kat giyinmek, dikkatli olmak önem taşıyor. Rüzgarlı havaya karşı rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmeli.

Kayseri Hava Durumu! 16 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Taner Şahin

16 Aralık 2025 Salı günü Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık -2 ile -5 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında ölçülecek. Bu koşullar, Kayseri'de soğuk bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 17 Aralık Çarşamba günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında seyredecek. 19 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Bu günde sıcaklık 6 ile 8 derece olacak.

Bu dönemde Kayseri'de sıcaklıklar genellikle 0 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde havanın soğuk olacağı öngörülüyor. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali de var. Bu nedenle yolda kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar da etkili olacak. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak soğuk havadan korunmaya yardımcı olacaktır.

Kayseri'de 16 Aralık 2025 Salı günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı
Irak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdiIrak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.