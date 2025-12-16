Kayseri Hava Durumu! 16 Aralık Salı Kayseri hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 Salı günü Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık -2 ile -5 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında ölçülecek. Bu koşullar, Kayseri'de soğuk bir hava olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 17 Aralık Çarşamba günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında seyredecek. 19 Aralık Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Bu günde sıcaklık 6 ile 8 derece olacak.

Bu dönemde Kayseri'de sıcaklıklar genellikle 0 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde havanın soğuk olacağı öngörülüyor. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali de var. Bu nedenle yolda kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar da etkili olacak. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak soğuk havadan korunmaya yardımcı olacaktır.

Kayseri'de 16 Aralık 2025 Salı günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.