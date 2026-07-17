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Kayseri Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu, 17 Temmuz 2026 Cuma günü oldukça güzel. Gündüz sıcaklığı 29 dereceye ulaşırken, gece 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Açık gökyüzü ve güneşli hava, dışarıda vakit geçirenler için ideal bir ortam sağlıyor. Rüzgar kuzeyden 6 km/saat hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 28-31 derece arasında değişirken, dış mekan etkinlikleri için mükemmel koşullar sunulacak. Şapka ve güneş kremi kullanmak ise keyfi artıracak.

Kayseri Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece civarında. Gece ise sıcaklık 13 derece civarına düşecek. Gökyüzü açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı 6 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı %69 civarında olacak. Bu koşullar, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Dışarıda vakit geçirmenin rahat olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Pazar günü ise 31 dereceye ulaşması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-31 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 12-15 derece civarında seyredecek. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Şapka takmayı ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Akşam serinliğinde rahat etmek için yanınıza bir hırka almanız faydalı olacaktır. Bu şekilde Kayseri'nin keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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