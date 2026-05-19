Kayseri Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı, Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 8 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor. Hava genellikle parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde, 20 Mayıs Çarşamba, hava sıcaklığı gündüz 20 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 9 derece olacak. Hava açık ve yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak.

21 Mayıs Perşembe, gündüz hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Hava hafif yağmurlu olabilir. Yağış ihtimali %12 civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızının saatte 1 kilometre civarında olması tahmin ediliyor.

22 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor. Hava hafif yağmurlu olacak ve yağış ihtimali %24 civarında. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Hızının saatte 1 kilometre olması öngörülüyor.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık ve serin geçecek. Ancak 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Bu tarihlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için bir ceket veya hırka almanız da önerilir.