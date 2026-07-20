Kayseri Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Kayseri'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 15 - 16 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde olacak. Rüzgar kuzey yönünden 5 - 6 km/s hızında esecek. Bu koşullar, Kayseri'deki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Salı hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 29 - 30 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış olmayacak. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak yararlı olacaktır. Ayrıca bol su içmek de vücut sağlığını korur. Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda güneşten korunmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına özen göstermek sağlıklı bir gün geçirmek için gereklidir.